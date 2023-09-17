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https://1prime.ru/transport/20230917/841767143.html
Движение по Крымскому мосту восстановлено
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Остановка движения... ПРАЙМ, 17.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Остановка движения автотранспорта на Крымском мосту произошла в воскресенье в 19.26 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.