СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Остановка движения автотранспорта на Крымском мосту произошла в воскресенье в 19.26 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.