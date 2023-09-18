МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минтруду и Минтрансу до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в российских регионах, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин рассказал Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России

"Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минтрансом России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и некоммерческой организацией "Российский автотранспортный союз": провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах Российской Федерации водителями", — отмечается в поручениях президента по итогам госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

Президент также поручил профильным министерствам разработать комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта.

Глава государства также обратился к правительству России принять меры по обеспечению пассажирского транспорта иностранного производства запасными частями, ввоз или производство которых были приостановлены или прекращены, указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое состоялось 17 августа.

"Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по обеспечению запасными частями, ввоз или производство которых приостановлены (прекращены), эксплуатируемых пассажирских транспортных средств общего пользования иностранного производства", — говорится в документе.

"Срок – 1 февраля 2024 г.", — уточняется в сообщении.