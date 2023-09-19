МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту. В Крыму прокомментировали угрозы Киева "выкурить" россиян с полуострова

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

Инфоцентр не уточнил причины приостановки движения.