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2023
https://1prime.ru/transport/20230919/841776024.html
На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение
Транспорт
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 19.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Инфоцентр не уточнил причины приостановки движения.