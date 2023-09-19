МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту, перекрытый немногим более часа назад, возобновлен, сообщил информационный центр по оперативной обстановке на мосту. Минэнерго оценило ситуацию с поставками топлива в Крым

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.

Машины перестали пускать на мост в 08.49 мск. Причины не назывались.