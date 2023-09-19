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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Транспорт
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Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту, перекрытый немногим более часа назад, возобновлен, сообщил информационный центр по оперативной обстановке на мосту. "Движение... ПРАЙМ, 19.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту, перекрытый немногим более часа назад, возобновлен, сообщил информационный центр по оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.
Машины перестали пускать на мост в 08.49 мск. Причины не назывались.