МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Период поставки самолетов Ил-114 в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ продлен до 2025 года, поставки воздушных судов могут начаться с 2024 года, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Авиакомпания "Победа" выпустит рюкзаки под свои габариты ручной клади

Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала о переносе поставок Ил-114, которые должны были заменить устаревшие Ан-24, на конец 2025 года.

"В части Ил-114-300 — речь про старый контракт, заключенный в других условиях, который сейчас приводится в соответствие с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли. Период поставки по нему продлен до 2025 года, это означает, что воздушные суда могут быть поставлены в период 2024-2025 годов", — прокомментировали РИА Новости в "Ростехе".

Госкорпорация отмечает, что в целом проект поставок самолетов Ил-114-300 реализуется в актуализированных государством сроках, в соответствии с упомянутой отраслевой программой, где четко обозначено, что начало поставок воздушных судов этого типа стартует в следующем году.

Пассажирский самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях.