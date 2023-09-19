2023-09-19T16:09:44+03:00
2023-09-19T16:09:44+03:00
2023-09-19T16:09:44+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230919/841779155.html
"Ростех" продлил период поставки Ил-114 для авиаотрасли
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Период поставки самолетов Ил-114 в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ продлен до 2025 года, поставки воздушных судов могут начаться с 2024 года,... ПРАЙМ, 19.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ростех, ил-114, поставки
https://cdnn.1prime.ru/images/83943/12/839431220.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83943/12/839431220.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83943/12/839431218.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83943/12/839431218.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83943/12/839431206.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83943/12/839431206.jpg
https://1prime.ru/transport/20230908/841688683.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Период поставки самолетов Ил-114 в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ продлен до 2025 года, поставки воздушных судов могут начаться с 2024 года, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала о переносе поставок Ил-114, которые должны были заменить устаревшие Ан-24, на конец 2025 года.
"В части Ил-114-300 — речь про старый контракт, заключенный в других условиях, который сейчас приводится в соответствие с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли. Период поставки по нему продлен до 2025 года, это означает, что воздушные суда могут быть поставлены в период 2024-2025 годов", — прокомментировали РИА Новости в "Ростехе".
Госкорпорация отмечает, что в целом проект поставок самолетов Ил-114-300 реализуется в актуализированных государством сроках, в соответствии с упомянутой отраслевой программой, где четко обозначено, что начало поставок воздушных судов этого типа стартует в следующем году.
Пассажирский самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях.