2023-09-20T12:35:27+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230920/841784965.html
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили
Транспорт
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому... ПРАЙМ, 20.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.