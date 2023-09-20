МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Высокоскоростную железную дорогу (ВСМ) Москва-Минск можно продлить до Калининграда, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Минтранс сообщил, когда представит проект по ВСМ в Петербург

"Увеличение пассажиропотока на трассе ВСМ Москва-Минск могло бы быть достигнуто за счёт продолжения маршрута до Калининграда. Так только за прошлый год пассажиропоток калининградского аэропорта составил порядка 3,8 миллиона человек, а за первое полугодие 2023 он уже вырос почти на 20%", — сказал он.

По его словам, интерес к калининградскому направлению постоянно растёт и ВСМ Калининград-Москва будет точно востребована.

"При этом власти ЕС в рамках соглашений по калининградскому транзиту ещё в 2002 году брали на себя обязательство по проработке безостановочного транзита высокоскоростным поездом. В текущей ситуации, я уверен, мы должны требовать исполнения соглашения в полном объёме", — подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Следовательно, продление высокоскоростной магистрали Москва-Минск до Калининграда "не только обеспечит расширение свободного транзита на калининградском направлении, но и повысит экономическую эффективность реализации проекта в целом", уверен парламентарий.

Правительство оценило создание четырех высокоскоростных железных дорог (ВСМ), про которые в августе говорил президент России Владимир Путин, почти в 11 триллионов рублей, пишет газета "Коммерсант". Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа на открытии движения по МЦД-3 попросил Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск. Предложил глава государства подумать и о включении в эту систему Луганска и Донецка.