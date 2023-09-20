СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыли через полтора часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры семьи Зеленского

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Движение перекрывали в среду в 12.09 мск.