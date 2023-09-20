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2023
https://1prime.ru/transport/20230920/841785909.html
Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения
Транспорт
Новости
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Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыли через полтора часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту... ПРАЙМ, 20.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыли через полтора часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.
Движение перекрывали в среду в 12.09 мск.