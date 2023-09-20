СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за сутки, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Госдума одобрила преференции для застройщиков жилья в Крыму

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

Ранее движение на мосту перекрывалось днем на полтора часа.