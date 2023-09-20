2023-09-20T16:32:08+03:00
2023-09-20T16:32:08+03:00
2023-09-20T16:32:08+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230920/841787524.html
На Крымском мосту вновь перекрыли автомобильное движение
Транспорт
Новости
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за сутки, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение... ПРАЙМ, 20.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за сутки, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Ранее движение на мосту перекрывалось днем на полтора часа.