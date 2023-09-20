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https://1prime.ru/transport/20230920/841787690.html
Крымский мост снова открыли для автомобилей
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе Крымский мост был перекрыт второй раз за... ПРАЙМ, 20.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе
Крымский мост был перекрыт второй раз за сутки в 16.13 мск, причина не называлась.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в новом посте.