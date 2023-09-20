СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе

Крымский мост был перекрыт второй раз за сутки в 16.13 мск, причина не называлась.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в новом посте.