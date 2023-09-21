ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила по 100 тысяч рублей 128 пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, именно столько человек подали соответствующие заявки, сообщила пресс-служба перевозчика. Авиакомпания "Победа" выпустит рюкзаки под свои габариты ручной клади

"На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию "Уральские авиалинии" было подано 128 заявок. Все заявки обработаны", – говорится в сообщении.

Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.

Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, посадивший самолет на пшеничном поле, в эфире "России 24" рассказывал, что принял такое решение, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя.