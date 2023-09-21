МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. Пассажирам севшего на поле самолета выплатили компенсации

"Аэрофлот с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Продажа билетов открыта", — говорится в релизе.

Полёты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке — "эконом" и "бизнес", уточняют в компании.