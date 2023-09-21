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https://1prime.ru/transport/20230921/841793209.html
"Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Транспорт
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот с 23 декабря... ПРАЙМ, 21.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, гонконг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Продажа билетов открыта", — говорится в релизе.
Полёты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке — "эконом" и "бизнес", уточняют в компании.