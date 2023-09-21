ТАШКЕНТ, 21 сен — ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 1 октября будет выполнять полеты из республики сразу в два аэропорта Москвы — к уже имеющимся рейсам из Ташкента в "Домодедово" добавятся рейсы во "Внуково", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг

"Uzbekistan Airways создает наиболее комфортные условия и с 1 октября 2023 года предоставляет выбор между двумя аэропортами Москвы — "Домодедово" и "Внуково", — говорится в сообщении в телеграм-канале авиакомпании.

В пресс-службе уточнили, что два рейса авиакомпании HY601/602 и HY603/604 из Ташкента продолжат летать в "Домодедово". Рейс HY613/614 из Ташкента в Москву, а также рейсы из девяти городов в регионах Узбекистана в Москву будут выполняться во "Внуково".

"Приобретение авиабилетов по направлениям в/из московского аэропорта "Внуково" возможно с 22 сентября", — добавили в авиакомпании.