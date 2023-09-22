СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения чумы в России

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.