СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. В Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Обстановка у Крымского моста

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", — сказано в сообщении.

Причины закрытия рейда не названы.