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2023
https://1prime.ru/transport/20230922/841801173.html
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Транспорт
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В Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский... ПРАЙМ, 22.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, севастополь, морской транспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. В Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", — сказано в сообщении.
Причины закрытия рейда не названы.