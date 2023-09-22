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https://1prime.ru/transport/20230922/841801396.html
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
Транспорт
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое было приостановлено утром в пятницу, возобновили, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной... ПРАЙМ, 22.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое было приостановлено утром в пятницу, возобновили, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.
Движение оставалось закрытым более часа. Причины приостановки не назывались.