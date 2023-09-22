СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, которое было приостановлено утром в пятницу, возобновили, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.

Движение оставалось закрытым более часа. Причины приостановки не назывались.