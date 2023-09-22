2023-09-22T11:36:00+03:00
2023-09-22T11:36:03+03:00
2023-09-22T11:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230922/841801474.html
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Севастопольскую бухту открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский... ПРАЙМ, 22.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, севастополь, морской транспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/40/840504010.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/40/840504010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/40/840504009.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/40/840504009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/39/840503997.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/39/840503997.jpg
https://1prime.ru/transport/20230922/841801396.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Севастопольскую бухту открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — сказано в сообщении.
Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались.