СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Севастопольскую бухту открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — сказано в сообщении.

Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались.