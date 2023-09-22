2023-09-22T13:13:49+03:00
2023-09-22T13:13:49+03:00
2023-09-22T13:13:49+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230922/841802474.html
На Крымском мосту вновь перекрыли движение автомобильного транспорта
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение... ПРАЙМ, 22.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/50/832565028.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/50/832565028.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/50/832565025.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/50/832565025.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/50/832565022.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/50/832565022.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230921/841797048.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Ранее движение перекрывали примерно на час с 10 до 11 утра.