СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. В Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыли движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. На Крымском мосту вновь перекрыли движение автомобильного транспорта

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", — сказано в сообщении.

Ранее утром движение катеров и паромов в бухте уже временно приостанавливалось.