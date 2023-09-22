2023-09-22T13:17:47+03:00
2023-09-22T13:17:47+03:00
2023-09-22T13:17:47+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230922/841802502.html
В Севастопольской бухте вновь приостановили движение катеров и паромов
Транспорт
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В Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыли движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... ПРАЙМ, 22.09.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. В Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыли движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", — сказано в сообщении.
Ранее утром движение катеров и паромов в бухте уже временно приостанавливалось.