ТБИЛИСИ, 26 сен — ПРАЙМ. Агентство гражданской авиации Грузии разрешило российским авиакомпаниям "Азимут" и Red Wings увеличить частоту полетов в страну, сказано в заявлении ведомства. Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы в аэропорт "Внуково"

"Согласно представленному в агентство заявлению, Azimuth Airlines с 14 по 28 октября включительно планирует осуществлять многоразовые чартерные рейсы по направлению Минеральные Воды — Тбилиси — Минеральные Воды (один раз в неделю), с 11 по 28 октября по маршруту Сочи — Тбилиси — Сочи (два раза в неделю), с 9 по 26 октября по маршруту Москва — Батуми — Москва (два раза в неделю). Агентство гражданской авиации выдало разрешение на оперирование по данным направлениям, так как авиакомпания Azimuth Airlines не находится в черном списке Евросоюза", — сказано в заявлении.

Агентство отмечает, что с начала сезона зимней навигации (с 29 октября) также стартуют рейсы авиакомпании Red Wings из "Жуковского" в Тбилиси. Они будут выполняться пять раз в неделю.

"Полеты между Грузией и Россией осуществляются и будут осуществляться только теми авиакомпаниями, которые не находятся в черном списке Евросоюза. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, техническая поддержка которых прекращена авиапроизводителями…", — отмечает ведомство.

Президент РФ Владимир Путин в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.