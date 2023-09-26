ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, в следующем году планирует выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Завод Volvo продали без опциона на обратный выкуп, сообщил Мантуров

"Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чем я говорил раньше, что Volvo обрёл нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события", — сказал Шапша в ходе прямого эфира.

Он отметил, что в ближайшее время встретится с руководителем завода.

"И вам расскажем о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году", — сказал Шапша.

Губернатор отметил, что на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник. "Мы ведём очень плотную работу с новым собственником, с возможными нашими партнёрами — иностранными, китайскими в данном случае — по перезапуску этого предприятия. Процесс не быстрый, но идёт он в нужном направлении. И мы активно работаем. То же касается и Peugeot", — подчеркнул Шапша.

Он отметил, что не любит озвучивать рабочие планы и ожидания, потому что иногда они могут не состояться.

"Ожидание только одно — все заводы будут запущены и начнут работать по своему профилю, без изменения вида деятельности. Мы над этим работаем", — резюмировал губернатор. Грузия запрещает реэкспорт в Россию автомобилей, импортированных из ЕС

На днях вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп.

Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активны шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.

Как отмечали в Минпромторге РФ, на предприятии в Калуге ведётся работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнёром.