МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российская авиагруппа "Аэрофлот" вывела из иностранных реестров в сентябре еще 18 самолетов, теперь таких бортов 120, или 45% от всего импортного парка компании, сообщает газета "Известия". "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг

В сентябре "Аэрофлот" сообщал, что завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам. AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, а право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществила выплату суммы урегулирования.

"Крупнейшая российская авиагруппа "Аэрофлот" в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов… Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производств. В их числе самолеты типа Boeing 737 (55 штук), Boeing 777 (22), Airbus A319 (15), Airbus A330 (11), Airbus А320 (9), Airbus А321 (5) и Airbus А350 (3)", — отмечается в газете.

Общее число выведенных из реестра составляет 45% от всего импортного парка, большинство из которых — Airbus A319, А320 и A330 структур ирландского лизингодателя Aercap, а также три Airbus A350. Уточняется, что мера позволит перевозчику более гибко оперировать парком, однако открытие новых международных направлений на этих судах осложнено.

Перерегистрация понадобилась отечественным авиакомпаниям из-за введения странами Запада санкций, направленных против российской авиаотрасли. Большинство самолетов, которыми оперировали отечественные перевозчики, не принадлежали им самим, а были взяты в лизинг, а также зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. После введения ограничений западные владельцы потребовали аннулирования лизинговых договоров и возвращения своих воздушных судов.