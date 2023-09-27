2023-09-27T17:02:55+03:00
2023-09-27T17:02:55+03:00
2023-09-27T17:02:55+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230927/841832374.html
Минторг США продлил экспортные ограничения для российских авиакомпаний
Транспорт
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Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям "Аэрофлот", Utair и Azur Air. "Я нахожу продление этого распоряжения необходимым... ПРАЙМ, 27.09.2023
транспорт, бизнес, новости, сша, авиакомпания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям "Аэрофлот", Utair и Azur Air.
"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля — ред.)", — говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.
Отзыв экспортных привилегий и их пролонгацию американские власти объяснили тем, что компании продолжают эксплуатировать на внутренних и зарубежных рейсах подсанкционную авиатехнику.
"Более того, я нахожу уместным продление на расширенный период", — написал Аксельрод, добавив, что его решение будет действовать один год вместо прежних полугодовых пролонгаций.