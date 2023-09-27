ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям "Аэрофлот", Utair и Azur Air. Котировки газа в США укрепились на ожиданиях роста спроса

"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля — ред.)", — говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.

Отзыв экспортных привилегий и их пролонгацию американские власти объяснили тем, что компании продолжают эксплуатировать на внутренних и зарубежных рейсах подсанкционную авиатехнику.

"Более того, я нахожу уместным продление на расширенный период", — написал Аксельрод, добавив, что его решение будет действовать один год вместо прежних полугодовых пролонгаций.