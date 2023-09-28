МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Произошел сбой в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба "Аэрофлота". СМИ: "Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.