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2023
https://1prime.ru/transport/20230928/841836711.html
«Аэрофлот» сообщил о проблемах с регистрацией на рейсы
Транспорт
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Произошел сбой в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба "Аэрофлота". "В связи с... ПРАЙМ, 28.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Произошел сбой в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании, сообщила пресс- служба "Аэрофлота".
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.