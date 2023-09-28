2023-09-28T12:12:41+03:00
2023-09-28T12:12:41+03:00
2023-09-28T12:12:41+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230928/841836998.html
"Аэрофлот" сообщил о восстановлении системы бронирования Leonardo
Транспорт
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Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот"... ПРАЙМ, 28.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании.
"Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены",- говорится в сообщении.