МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа

Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании.

"Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены",- говорится в сообщении.