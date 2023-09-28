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Крымский мост закрыли до утра пятницы
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6.00 пятницы 29 сентября, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по оперативной обстановке на... ПРАЙМ, 28.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6.00 пятницы 29 сентября, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по оперативной обстановке на мосту.
Ранее сообщалось, что движение по автодорожной части моста закроют в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09", — говорится в сообщении.
Движение перекрыли в 21.00 мск.