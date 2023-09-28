СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6.00 пятницы 29 сентября, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по оперативной обстановке на мосту.

Ранее сообщалось, что движение по автодорожной части моста закроют в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09", — говорится в сообщении.

Движение перекрыли в 21.00 мск.