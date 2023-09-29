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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после приостановки накануне, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту... ПРАЙМ, 29.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после приостановки накануне, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по мосту закрывалось до 6.00 утра пятницы в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призывали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.