МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после приостановки накануне, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Автомобили Lada начнут продавать по заводской цене

Движение автотранспорта по мосту закрывалось до 6.00 утра пятницы в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призывали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.