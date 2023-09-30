МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "Аэрофлот" сообщил о проблемах с регистрацией на рейсы

По информации на 8.39 мск субботы, во "Внуково" два рейса задержаны и два отменены, в "Домодедово" 18 рейсов задержаны и два отменены. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны.