2023-09-30T08:50:00+03:00
2023-09-30T08:50:48+03:00
2023-09-30T08:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230930/841855919.html
В московских аэропортах задержали 27 рейсов
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс... ПРАЙМ, 30.09.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, аэропорт, рейсы
https://cdnn.1prime.ru/images/83276/86/832768664.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83276/86/832768664.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83276/86/832768663.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83276/86/832768663.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83276/86/832768651.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83276/86/832768651.jpg
https://1prime.ru/transport/20230928/841836711.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8.39 мск субботы, во "Внуково" два рейса задержаны и два отменены, в "Домодедово" 18 рейсов задержаны и два отменены. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны.