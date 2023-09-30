КИШИНЕВ, 30 сен — ПРАЙМ. Порт Джурджулешты расположен на государственной земле Молдавии, его продажа Румынии противоречит национальным интересам республики, написал бывший президент страны Игорь Додон в телеграм. В Молдавии уточнили, какой долг готовы выплатить "Газпрому"

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о планах Бухареста выкупить у Европейского банка реконструкции и развития право на управление портом в Джурджулештах, который на фоне ситуации на Украине может стать частью стратегического торгово-транспортного узла в регионе.

"Категорически нельзя позволить, чтобы румыны купили Джурджулештский порт. Там не частная, а государственная земля. Она временно была сдана в аренду тем, кто построил этот порт. Это государственный проект, и это касается наших национальных интересов. Государственная земля должна остаться в собственности государства", — подчеркнул Додон.

Джурджулешты — порт, расположенный в 133,8 километра от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100 процентов капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.