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2023
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Китайские железные дороги побили исторический рекорд пассажироперевозок
Транспорт
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Китайские железные дороги за день перевели более 20 миллионов пассажиров, побив исторический рекорд, следует из заявления компании. "Двадцать девятого сентября Китайские железные... ПРАЙМ, 30.09.2023
транспорт, бизнес, новости, китай, железная дорога, пассажироперевозки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 30 сен — ПРАЙМ. Китайские железные дороги за день перевели более 20 миллионов пассажиров, побив исторический рекорд, следует из заявления компании.
"Двадцать девятого сентября Китайские железные дороги перевезли 20,098 миллиона пассажиров, количество перевезенных за один день пассажиров достигло рекордного уровня и впервые в истории превысило 20 миллионов", — сообщила компания в своем официальном аккаунте в соцсети Weibo.
В понедельник в Китае начинается "золотая неделя" — длинные семидневные выходные по случаю 74-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября. В этот период жители Китая активно перемещаются по стране, путешествуя и навещая родственников в других провинциях.