ПЕКИН, 30 сен — ПРАЙМ. Китайские железные дороги за день перевели более 20 миллионов пассажиров, побив исторический рекорд, следует из заявления компании. Суд оставил в силе запрет Siemens судиться с РЖД в Германии

"Двадцать девятого сентября Китайские железные дороги перевезли 20,098 миллиона пассажиров, количество перевезенных за один день пассажиров достигло рекордного уровня и впервые в истории превысило 20 миллионов", — сообщила компания в своем официальном аккаунте в соцсети Weibo.

В понедельник в Китае начинается "золотая неделя" — длинные семидневные выходные по случаю 74-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября. В этот период жители Китая активно перемещаются по стране, путешествуя и навещая родственников в других провинциях.