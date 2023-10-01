МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановили, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту. В Крыму заявили о нелегитимности западных санкций

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — следует из публикации центра в телеграм.