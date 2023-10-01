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2023
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Движение по Крымскому мосту восстановили
Транспорт
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили, следует из публикации информационного центра об оперативной обстановке на мосту в Telegram. "Движение... ПРАЙМ, 01.10.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, транспорт, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили, следует из публикации информационного центра об оперативной обстановке на мосту в Telegram.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.
Ранее инфоцентр опубликовал данные о временной приостановке движения по мосту с 11.17 по московскому времени. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.