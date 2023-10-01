МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили, следует из публикации информационного центра об оперативной обстановке на мосту в Telegram. В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады со стороны Украины

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.

Ранее инфоцентр опубликовал данные о временной приостановке движения по мосту с 11.17 по московскому времени. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.