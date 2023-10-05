С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Автотрафик из России в Финляндию за вторую половину сентября сократился на 77% после введения запрета на въезд легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Выборгской таможни. Количество выдаваемых российских виз в Финляндии снизилось на 30 процентов

"После введения запрета въезда в Финляндию транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, количество российских легковых автомобилей, выезжающих в Финляндскую Республику, сократилось на 77 %", — говорится в сообщении.

Всего в период с 16 по 30 сентября 2023 года через автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Брусничное, Светогорск по направлению выезда оформлено 8245 легковых транспортных средств, из них 602 с российскими регистрационными номерами.

"82 легковых автомобиля возвращено финляндской стороной по причине запрета въезда автомобилей с выданными в России номерами", — уточняется в сообщении.

Также за данный период через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни выехали в Финляндию на легковом транспорте и автобусах 23 034 человека, что на 23 % меньше чем за первую половину сентября.

Финляндия с 16 сентября реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине. Через финско-российскую границу сейчас разрешено перемещение автобусов, мотоциклов, велосипедов, легковых автомобилей, зарегистрированных в ЕС и третьих странах, а также ряда категорий владельцев легкового транспорта в РФ.