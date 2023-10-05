СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым чуть более часа, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Движение приостановили в четверг в 17.04 по мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе в это время была объявлена воздушная тревога.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.