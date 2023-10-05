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https://1prime.ru/transport/20231005/841903243.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым чуть более часа, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном... ПРАЙМ, 05.10.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым чуть более часа, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Движение приостановили в четверг в 17.04 по мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе в это время была объявлена воздушная тревога.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.