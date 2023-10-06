МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Авиакомпании с небольшим количеством задержек рейсов в расписании в состоянии возмещать пассажирам бонусные мили за опоздания, при этом им стоит чётко прописать случаи, когда такое возможно, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров за рубеж

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" писала о предложении Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Минтрансу РФ рекомендовать всем авиакомпаниям давать компенсации пассажирам бонусными милями за задержки рейсов по вине перевозчика. В "Аэрофлоте " аналогичная программа действует со 2 октября.

"Многое зависит от того, какова у авиакомпании пунктуальность и какой масштаб компенсации она может предложить. Если компания имеет много задержек рейсов из-за того, что она летает по Дальнему Востоку, где погода часто преподносит сюрпризы, то там вообще о компенсации пассажирам сверх того, что предусмотрено законом, никто и говорить не станет. Если у компании задержек относительно немного, она может себе позволить такой подход", — считает Пантелеев.

Он также отметил, что в случае введения компенсаций бонусными милями за задержки рейсов перевозчикам будет необходимо прописывать критерии, когда это вина авиакомпании, а когда — форс-мажор. Ведь пассажиры будут всегда возмущаться, если задержка есть, а компенсации — нет, считает эксперт. Кроме того, у ряда авиакомпаний отсутствуют бонусные программы.

"Лично я приветствую активность авиакомпаний, когда они выделяются на общем фоне за счёт клиентоориентированности, а не за счёт ценового демпинга. Чем больше фантазии перевозчики будут проявлять в борьбе за пассажира — тем лучше. Если авиакомпании будут копировать лучшую практику друг друга, это лучше, чем консервация отрасли в каком-то статичном положении, но хуже, чем самостоятельный поиск уникальных решений", — заключил он.