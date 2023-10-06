Эксперт Пантелеев: фирмы, которые редко задерживают рейсы, могут возмещать мили
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Авиакомпании с небольшим количеством задержек рейсов в расписании в состоянии возмещать пассажирам бонусные мили за опоздания, при этом им стоит чётко прописать случаи, когда такое возможно, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" писала о предложении Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Минтрансу РФ рекомендовать всем авиакомпаниям давать компенсации пассажирам бонусными милями за задержки рейсов по вине перевозчика. В "Аэрофлоте " аналогичная программа действует со 2 октября.
"Многое зависит от того, какова у авиакомпании пунктуальность и какой масштаб компенсации она может предложить. Если компания имеет много задержек рейсов из-за того, что она летает по Дальнему Востоку, где погода часто преподносит сюрпризы, то там вообще о компенсации пассажирам сверх того, что предусмотрено законом, никто и говорить не станет. Если у компании задержек относительно немного, она может себе позволить такой подход", — считает Пантелеев.
Он также отметил, что в случае введения компенсаций бонусными милями за задержки рейсов перевозчикам будет необходимо прописывать критерии, когда это вина авиакомпании, а когда — форс-мажор. Ведь пассажиры будут всегда возмущаться, если задержка есть, а компенсации — нет, считает эксперт. Кроме того, у ряда авиакомпаний отсутствуют бонусные программы.
"Лично я приветствую активность авиакомпаний, когда они выделяются на общем фоне за счёт клиентоориентированности, а не за счёт ценового демпинга. Чем больше фантазии перевозчики будут проявлять в борьбе за пассажира — тем лучше. Если авиакомпании будут копировать лучшую практику друг друга, это лучше, чем консервация отрасли в каком-то статичном положении, но хуже, чем самостоятельный поиск уникальных решений", — заключил он.
https://1prime.ru/transport/20231006/841907896.html