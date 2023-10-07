МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Пропускная способность пункта пропуска "Нижний Зарамаг" на границе Южной Осетии с Россией увеличится в несколько раз, заявил директор Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранспорта РФ Михаил Кокаев в ходе рабочего совещания с президентом республики Аланом Гаглоевым. Автотрафик на границе России и Финляндии сократился более чем вдвое

В сентябре этого года замруководителя минэкономразвития России Дмитрий Вольвач сообщил, что вопрос реконструкции пункта пропуска "Нижний Зарамаг" является приоритетным.

"Здесь используется технология, которая позволит разделить потоки. Мы увеличиваем в четыре раза пропускную способность, по легковому сообщению, и в два-три раза, по грузовому сообщению,", – сказал Кокаев.

На сегодняшний день на границе работают десять полос автомобильного движения, после реконструкции их станет двадцать восемь. По словам Кокаева, сумма, предусмотренная в федеральной адресной Инвестиционной программе на реализацию проекта, составляет три миллиарда рублей. Однако, пояснил Кокаев, ожидается, что по результатам анализа и выдачи технических требований государственных контрольных органов, сумма кратно вырастет.

В свою очередь, президент Южной Осетии Алан Гаглоев пояснил, что грузовые полосы будут дооборудованы до начала реконструкции и уже скоро пропускная способность "Нижнего Зарамага" увеличится примерно на четыреста автомобилей. "Создаются условия, чтобы реконструкция не мешала проезду и пересечению пункта пропуска. Мы, конечно, хотим выразить огромную благодарность Правительству Российской Федерации, Министерству транспорта, Совету безопасности, всему руководству России за понимание и поддержку", – сказал он, подчеркнув, что югоосетинская сторона будет не только следить за тем, как идет реконструкция, но и "участвовать в этом процессе".

Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.