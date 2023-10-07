МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет

По информации на 5.30 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и два отменены. В "Шереметьево" задержаны пять рейсов и еще один отменен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона в Истринском городском округе Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.