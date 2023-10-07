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В аэропортах Москвы задержаны 17 рейсов и пять отменены
Транспорт
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По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса... ПРАЙМ, 07.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 5.30 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и два отменены. В "Шереметьево" задержаны пять рейсов и еще один отменен.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона в Истринском городском округе Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.