2023-10-07T13:43:48+03:00
2023-10-07T13:43:48+03:00
2023-10-07T13:43:48+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231007/841917076.html
В Red Wings рассказали, как проходят полеты в Израиль в текущей ситуации
Транспорт
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Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль осуществляются в штатном режиме, сообщили в компании. "Рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учётом поступающих рекомендаций со... ПРАЙМ, 07.10.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, израиль, авиакомпания red wings, авиаперевозки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль осуществляются в штатном режиме, сообщили в компании.
"Рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учётом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля", — говорится в сообщении.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.