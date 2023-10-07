МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль осуществляются в штатном режиме, сообщили в компании. В АТОР назвали число организованных российских туристов в Израиле

"Рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учётом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля", — говорится в сообщении.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.