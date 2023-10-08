МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Росавиация с 3.00 мск 8 октября вводит ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений, сообщается на сайте ведомства. "Черный день". Нетаньяху пообещал возмездие Израиля

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Государстве Израиль с 3.00 мск 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений. Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций", — говорится в сообщении.