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Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты в Израиль
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Росавиация с 3.00 мск 8 октября вводит ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений, сообщается на сайте ведомства. "В связи с нестабильной... ПРАЙМ, 08.10.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, росавиация, ограничения, вылеты, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Росавиация с 3.00 мск 8 октября вводит ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Государстве Израиль с 3.00 мск 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений. Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций", — говорится в сообщении.