АФИНЫ, 8 окт — ПРАЙМ. Греческая авиакомпания Aegean сообщила, что отменила рейсы в Израиль до 10 октября. Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты в Израиль

"Aegean информирует пассажиров о том, что в связи с недавними событиями она отменяет все регулярные рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион Тель-Авива в субботу и на следующие 48 часов. Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут бесплатно поменять или аннулировать свои билеты, обратившись в наш колл-центр по телефону 210626100", — говорится в сообщении Aegean.

В частности, 8 октября отменены три рейса.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.