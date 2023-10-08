МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings переносит рейс в Израиль из Сочи с 8 на 9 октября, сообщила пресс-служба перевозчика. В АТОР рассказали об альтернативном маршруте для полетов туристов в Египет

Ранее авиакомпания сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль из-за возникновения рисков безопасности.

"В связи с нестабильной ситуацией в Израиле, влекущей за собой прямые риски безопасности пассажиров, авиакомпанией "Ред Вингс" принято решение о переносе на более позднее время/отмене ряда рейсов в аэропорт Тель-Авив", — сообщает компания.

По данным перевозчика, переносятся с 8 на 9 октября следующие рейсы: WZ4311 (Сочи — Тель-Авив) — расчетное время вылета по местному времени 12.00; WZ4312 (Тель-Авив — Сочи) — расчетное время вылета по местному времени 15.40.

Кроме того, отменены транзитные рейсы: WZ245 (Домодедово – Махачкала), WZ4727, (Махачкала – Тель-Авив), WZ4728 (Тель-Авив – Махачкала) и WZ246 (Махачкала – Домодедово).

В компании отметили, что пассажиры рейсов WZ245 и WZ246 (маршрут Домодедово – Махачкала – Домодедово) будут перевезены рейсами: WZ243 (Домодедово – Махачкала) 9 октября, расчетное время вылета 12.05 WZ246 (Махачкала – Домодедово) 9 октября, расчетное время вылета 16.00.

Пассажирам отмененных рейсов по выбору предоставляется возможность возврата билетов/замены рейса на вылет с более поздней датой, уточнила пресс-служба авиакомпании. Греческая авиакомпания Aegean отменила рейсы в Израиль

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.