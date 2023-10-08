НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — ПРАЙМ. Индийская флагманская авиакомпания Air India приостановила полеты в и из Тель-Авива до 14 октября на фоне атаки движения ХАМАС на Израиль. Греческая авиакомпания Aegean отменила рейсы в Израиль

"Наши полеты в и из Тель-Авива будут приостановлены до 14 октября 2023 года в целях безопасности наших пассажиров и экипажа. Air India окажет всю возможную поддержку пассажирам, подтвердившим бронирование на любой рейс в этот период", — говорится в сообщении авиакомпании.

Накануне Air India в целях безопасности пассажиров отменила рейс из Нью-Дели в Тель-Авив и обратный рейс.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.