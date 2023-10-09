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"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы... ПРАЙМ, 09.10.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, москва, якутск, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы ("Шереметьево") в Якутск. Рейсы в столицу Якутии будут выполняться начиная с 13 октября", — говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут выполняться три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные перелёты — по понедельникам, пятницам и субботам на самолетах Boeing 737-800.
С 29 октября частота полётов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы (для рейсов Москва-Якутск) и воскресенья (для обратных рейсов).
Полеты по этому направлению пришлось приостановить из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.