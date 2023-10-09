МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября, сообщает перевозчик. Red Wings перенесла вылет рейса из Сочи в Тель-Авив

"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы ("Шереметьево") в Якутск. Рейсы в столицу Якутии будут выполняться начиная с 13 октября", — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные перелёты — по понедельникам, пятницам и субботам на самолетах Boeing 737-800.

С 29 октября частота полётов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы (для рейсов Москва-Якутск) и воскресенья (для обратных рейсов).

Полеты по этому направлению пришлось приостановить из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевёз 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.