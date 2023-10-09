МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем с 9 октября, полеты будут осуществляться в дневное время, сообщили РИА Новости в компании. "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

"Авиакомпания "Ред Вингс" информирует о возобновлении авиасообщения по маршрутам между городами Российской Федерации и аэропортом имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Начиная с 9 октября, выполняются регулярные рейсы: WZ4311/WZ4312 (Сочи-Тель-Авив) — рейс из Сочи отправлен 9 октября в 12:54, WZ025/WZ026 (Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив) — с 11 октября, WZ4727/WZ4728 (Махачкала — Тель-Авив) — с 11 октября, WZ015/WZ016 (Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив) — с 12 октября", — говорится в сообщении.

"Полеты по указанным маршрутам (в соответствии с рекомендациями государственного регулятора) осуществляются в дневное время. Пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов", — добавляется там же.

Выполнение программы будет продолжено в интересах граждан России и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию, вне зависимости от уровня спроса на рейсы в Израиль. При повышении рисков выполнение программы будет временно приостановлено, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.