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https://1prime.ru/transport/20231010/841935613.html
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до 17:00
Транспорт
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Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до пяти часов вечера для проведения работ, следует из публикации в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном... ПРАЙМ, 10.10.2023
транспорт, бизнес, новости, ремонт, крымский мост, движение автотранспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до пяти часов вечера для проведения работ, следует из публикации в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ", — сказано в тексте.
Отмечается, что о планах перекрыть объект сообщалось заранее.
Позднее глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщал, что движение рейсовых и автобусов с детскими группами на время восстановительных работ во вторник на Крымском мосту будет организовано через Керченскую паромную переправу.
Ночью 17 июля Киев атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками, в результате автодорожная часть моста повреждена, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. Полностью восстановить мост планируется к 1 ноября.