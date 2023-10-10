СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до пяти часов вечера для проведения работ, следует из публикации в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. В Крыму выразили готовность назвать причастных к украинской водной блокаде

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ", — сказано в тексте.

Отмечается, что о планах перекрыть объект сообщалось заранее.

Позднее глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщал, что движение рейсовых и автобусов с детскими группами на время восстановительных работ во вторник на Крымском мосту будет организовано через Керченскую паромную переправу.

Ночью 17 июля Киев атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками, в результате автодорожная часть моста повреждена, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. Полностью восстановить мост планируется к 1 ноября.