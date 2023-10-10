МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым обратил внимание на тему подготовки кадров для отрасли: нужно работать с университетами, чтобы необходимые специалисты были на местах. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до 17:00

"Без сомнения, профессиональные кадры сегодня очень нужны. Вы сами знаете, этот вопрос для вашей отрасли тоже актуален. Нужно не забывать работать с университетами, с профессионалитетами, чтобы все необходимые специалисты были на местах. Задач очень много, и нам ещё понадобятся и проектировщики, и строители", — заявил Мишустин на встрече с Новиковым во вторник.

Он отметил, что во всех реализуемых проектах и программах необходимо обеспечивать обратную связь, это касается и деятельности Росавтодора. "Важно знать, что хотят люди, особенно когда вы управляете автомобильными дорогами", — считает премьер.

"Еще одна важная задача — создание в стране единой опорной сети транспортной инфраструктуры. Мы соответствующую стратегию транспортную приняли, где учли все, в том числе и предложения вашего ведомства", — добавил председатель правительства.

Он напомнил, что летом были приняты необходимые законодательные поправки, чтобы все вопросы по ускорению строительства были решены. Премьер также попросил главу Росавтодора рассказать о том, как идет работа по созданию опорной сети, в том числе в новых регионах.

"Закон устанавливает более сжатые сроки для формирования опорной сети. Основные мероприятия должны быть закончены к лету следующего года. Вы сказали ближе к 2027 году, но следующий год должен быть ключевым. Это будет обеспечивать связанность страны и, конечно, надо держать этот вопрос на контроле", — подчеркнул Мишустин.