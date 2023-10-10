СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто через 5,5 часа после перекрытия из-за восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до 17:00

Мост был перекрыт во вторник в 10.04 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК завел уголовное дело по статье "террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. 14 сентября после ремонтных работ было восстановлено движение по левой части моста, полностью восстановить мост планируется к 1 ноября.