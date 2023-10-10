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https://1prime.ru/transport/20231010/841942750.html
Росавиация ограничит ночные вылеты в Израиль до 16 октября
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Росавиация уточнила срок ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля — они будут действовать до 12.00 16 октября, сообщается на сайте ведомства. Ранее в связи с... ПРАЙМ, 10.10.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, израиль, вылеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Росавиация уточнила срок ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля — они будут действовать до 12.00 16 октября, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле с 3.00 мск 8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений.
"Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды — Тель-Авив, Сочи — Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала — Тель-Авив). Вместе с тем из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Ограничения действуют с 09 октября до 16 октября (12.00 мск)", — говорится в сообщении.