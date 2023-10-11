МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении 37 странами положений Чикагской конвенции, надеется на эффективную и беспристрастную оценку ситуации, заявили в МИД России. В АТОР рассказали об альтернативном маршруте для полетов туристов в Египет

"Десятого октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции. Ответчиками выступают 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как уточнили в дипведомстве, поводом для обращения стало беспрецедентное давление западных стран в отношении Москвы, в частности "речь идет о запрете на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий, запрете на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержании воздушных судов за рубежом, ограничении доступа к метеорологической информации для аэронавигации".

"Российская Федерация как одна из ведущих авиационных держав твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений положений Чикагской конвенции посредством механизмов ИКАО по разрешению разногласий. Рассчитываем, что Совет ИКАО эффективно и беспристрастно среагирует на ситуацию в условиях беспрецедентно масштабного игнорирования ответчиками своих международно-правовых обязательств", — отметили в МИД РФ.