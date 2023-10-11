МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости в компании. "Жалкий шаг". В США резко высказались об Украине и Израиле

"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорте Махачкала)", — говорится в сообщении.

Рейс WZ028 будет осуществляться ежедневно с расчётным временем вылета в 14.00 по местному времени. Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршруте Москва — Тель-Авив не реализуются, уточняют в компании.