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Red Wings увеличит число полетов в Израиль
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Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости в компании... ПРАЙМ, 11.10.2023
транспорт, бизнес, новости, red wings, израиль, рейсы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings увеличивает число полетов в Израиль, с 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейc, сообщили РИА Новости в компании.
"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорте Махачкала)", — говорится в сообщении.
Рейс WZ028 будет осуществляться ежедневно с расчётным временем вылета в 14.00 по местному времени. Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршруте Москва — Тель-Авив не реализуются, уточняют в компании.